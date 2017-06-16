Cognigni: "Non commento Bernardeschi. Nel CDA non abbiamo parlato di calcio"
La questione dei diritti TV non ci spaventa, ne abbiamo solo preso atto" così il presidente della Fiorentina Mario Cognigni
A cura di Redazione Labaroviola
16 giugno 2017 17:07
Alla fine del CDA della Fiorentina ha parlato Mario Cognigni presidente della Fiorentina, queste le sue parole: “E’ stato un Consiglio d’Amministrazione in cui non si è discusso di calciomercato né di niente che ha a che fare con il comparto sportivo. Non ci sono preoccupazioni per i diritti televisivi, è solamente una presa d’atto dell’attuale situazione. Bernardeschi? Non commento”.