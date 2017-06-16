Cognigni: "Non commento Bernardeschi. Nel CDA non abbiamo parlato di calcio"

La questione dei diritti TV non ci spaventa, ne abbiamo solo preso atto" così il presidente della Fiorentina Mario Cognigni

Alla fine del CDA della Fiorentina ha parlato Mario Cognigni presidente della Fiorentina, queste le sue parole: “E’ stato un Consiglio d’Amministrazione in cui non si è discusso di calciomercato né di niente che ha a che fare con il comparto sportivo. Non ci sono preoccupazioni per i diritti televisivi, è solamente una presa d’atto dell’attuale situazione. Bernardeschi? Non commento”.