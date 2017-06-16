Labaro Viola

Cognigni: "Non commento Bernardeschi. Nel CDA non abbiamo parlato di calcio"

La questione dei diritti TV non ci spaventa, ne abbiamo solo preso atto" così il presidente della Fiorentina Mario Cognigni

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 giugno 2017 17:07
Cognigni: "Non commento Bernardeschi. Nel CDA non abbiamo parlato di calcio" -
News
Fiorentina
Cognigni
Condividi

Alla fine del CDA della Fiorentina ha parlato Mario Cognigni presidente della Fiorentina, queste le sue parole: “E’ stato un Consiglio d’Amministrazione in cui non si è discusso di calciomercato né di niente che ha a che fare con il comparto sportivo. Non ci sono preoccupazioni per i diritti televisivi, è solamente una presa d’atto dell’attuale situazione. Bernardeschi? Non commento”.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok