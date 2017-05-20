Repubblica, Cognigni tra imbarazzo e progetto "solo"ambizioso

Nelle proprie pagine interne, Repubblica scrive di Cognigni e di quando specificò le vere ambizioni della Fiorentina..

La fine di questa stagione amorfa non è poi così lontana. Stasera a Napoli poi al Franchi col Pescara e giù il sipario. Sousa saluterà la città: lui, la società e i giocatori sono riusciti a desertificare i cuori e ad allontanare la gente. Perfino i fan di Cognigni non vedono l’ora di arrivare alla fine. E forse anche lo stesso presidente esecutivo, che fa chiamare i quotidiani per precisare di non aver mai detto che la Fiorentina ha un progetto molto ambizioso. "Ambizioso e basta" ha tenuto a precisare la sua press agente, non nascondendo un certo e comprensibile imbarazzo.

A scriverlo è Repubblica, nelle proprie pagine interne