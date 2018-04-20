I Della Valle candidano Cognigni come consigliere di Lega

Secondo quanto scritto da La Gazzetta dello Sport per via Allegri in consiglio di Lega si sono candidate Juventus, Lazio, Roma e Sampdoria; mentre per via Rosellini troviamo in corsa, invece, Atalanta...

Secondo quanto scritto da La Gazzetta dello Sport per via Allegri in consiglio di Lega si sono candidate Juventus, Lazio, Roma e Sampdoria; mentre per via Rosellini troviamo in corsa, invece, Atalanta, Bologna, Cagliari, Fiorentina, Inter, Milan, Napoli e Udinese.

Per mano di Della Valle come candidato della Fiorentina è Mario Cognigni, uomo di fiducia della famiglia marchigiana.