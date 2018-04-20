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I Della Valle candidano Cognigni come consigliere di Lega

Secondo quanto scritto da La Gazzetta dello Sport per via Allegri in consiglio di Lega si sono candidate Juventus, Lazio, Roma e Sampdoria; mentre per via Rosellini troviamo in corsa, invece, Atalanta...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 aprile 2018 11:12
I Della Valle candidano Cognigni come consigliere di Lega -
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Secondo quanto scritto da La Gazzetta dello Sport per via Allegri in consiglio di Lega si sono candidate Juventus, Lazio, Roma e Sampdoria; mentre per via Rosellini troviamo in corsa, invece, Atalanta, Bologna, Cagliari, Fiorentina, Inter, Milan, Napoli e Udinese.
Per mano di Della Valle come candidato della Fiorentina è Mario Cognigni, uomo di fiducia della famiglia marchigiana.

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