I Della Valle candidano Cognigni come consigliere di Lega
Secondo quanto scritto da La Gazzetta dello Sport per via Allegri in consiglio di Lega si sono candidate Juventus, Lazio, Roma e Sampdoria; mentre per via Rosellini troviamo in corsa, invece, Atalanta...
A cura di Redazione Labaroviola
20 aprile 2018 11:12
Secondo quanto scritto da La Gazzetta dello Sport per via Allegri in consiglio di Lega si sono candidate Juventus, Lazio, Roma e Sampdoria; mentre per via Rosellini troviamo in corsa, invece, Atalanta, Bologna, Cagliari, Fiorentina, Inter, Milan, Napoli e Udinese.
Per mano di Della Valle come candidato della Fiorentina è Mario Cognigni, uomo di fiducia della famiglia marchigiana.