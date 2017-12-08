Lo strano titolo del Corriere Fiorentino: "Cognigni e l'anno dell'arcobaleno". La spiegazione...

"L'anno dell'arcobaleno". Questo il titolo scelto oggi da Il Corriere Fiorentino, in edicola. Chiaro riferimento alle dichiarazioni del presidente esecutivo gigliato Mario Cognigni, che in Palazzo Vec...

"L'anno dell'arcobaleno". Questo il titolo scelto oggi da Il Corriere Fiorentino, in edicola. Chiaro riferimento alle dichiarazioni del presidente esecutivo gigliato Mario Cognigni, che in Palazzo Vecchio alla cena di Natale ha svelato i piani della Fiorentina. "La via dell'aeroporto accelera la costruzione dello stadio: nel 2018 il viola sarà predominante", ha detto.