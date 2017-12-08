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Lo strano titolo del Corriere Fiorentino: "Cognigni e l'anno dell'arcobaleno". La spiegazione...

"L'anno dell'arcobaleno". Questo il titolo scelto oggi da Il Corriere Fiorentino, in edicola. Chiaro riferimento alle dichiarazioni del presidente esecutivo gigliato Mario Cognigni, che in Palazzo Vec...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 dicembre 2017 08:38
Lo strano titolo del Corriere Fiorentino: "Cognigni e l'anno dell'arcobaleno". La spiegazione... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Cognigni
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"L'anno dell'arcobaleno". Questo il titolo scelto oggi da Il Corriere Fiorentino, in edicola. Chiaro riferimento alle dichiarazioni del presidente esecutivo gigliato Mario Cognigni, che in Palazzo Vecchio alla cena di Natale ha svelato i piani della Fiorentina"La via dell'aeroporto accelera la costruzione dello stadio: nel 2018 il viola sarà predominante", ha detto.

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