Bucchioni: "Cognigni? I dirigenti dovrebbero sempre seguire la squadra. Non capisco perché Pioli non giochi con il 4-3-3"

Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Quella di domani è una partita “saponetta”, se non si fa attenzione può sfuggire dalle mani. Speriamo vada bene per i viola".Prosegue sulla p...

Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Quella di domani è una partita “saponetta”, se non si fa attenzione può sfuggire dalle mani. Speriamo vada bene per i viola".

Prosegue sulla presenza del presidente Mario Cognigni, partito al seguito della squadra: "La presenza di Cognigni? Non mi dispiacerebbe vedere sempre un dirigente importante della Fiorentina in ogni trasferta. Guardate quello che faceva Galliani, era sempre al seguito del Milan. C’è Freitas è vero, ma non credo che possa incidere granché nello spogliatoio. I giocatori hanno bisogno della presenza dei dirigenti".

E sulle scelte di Pioli: "Non capisco perché Pioli si ostini a dire che non gioca col 4-3-3. Ho visto una squadra migliore, se dovesse continuare su questa strada sarei molto contento".

Conclude con un pensiero su quello che ritiene il miglior acquisto dei viola: "Veretout può essere il migliore acquisto, mi piace perché ha gamba e adesso può correre. Tenerlo fermo davanti alla difesa non lo aiuta. Sulla sinistra poi ci sono tante soluzioni che possono dare imprevedibilità, perché Thereau è un esterno atipico e quella zona di campo la può attaccare Biraghi o lo stesso Veretout".