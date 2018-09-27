Pieri: "Mazzoleni ha sbagliato. Se concedi quel rigore, devi fischiare anche quello su Chiesa"
L'ex arbitro Tiziano Pieri, attraverso le pagine dell'edizione odierna del Corriere Fiorentino, ha detto la sua sulla contestata direzione di gara di Mazzoleni: "Quest’anno, secondo le direttive Ifab,...
L'ex arbitro Tiziano Pieri, attraverso le pagine dell'edizione odierna del Corriere Fiorentino, ha detto la sua sulla contestata direzione di gara di Mazzoleni: "Quest’anno, secondo le direttive Ifab, si può intervenire soltanto davanti a un chiaro ed evidente errore"
Prosegue sull'episodio del calcio di rigore causato da Vitor Hugo: "Il giocatore stava correndo, era normale che in quel momento avesse il braccio alzato. Mazzoleni ha sbagliato, non doveva fischiare il rigore".
E conclude con un altro episodio dubbio: " Altrimenti, secondo la direzione di gara che aveva intrapreso, avrebbe dovuto concederne uno anche alla Fiorentina. Per il fallo di Politano su Chiesa".