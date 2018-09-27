Nardella: "Mazzoleni di parte. L'associazione arbitri deve intervenire"

Il Sindaco di Firenze Dario Nardella al Il Corriere dello Sport ha parlato della conduzione arbitrale di Mazzoleni a San Siro. “Mazzoleni non è stato imparziale, intervenga l’Aia” le sue parole, augur...

Il Sindaco di Firenze Dario Nardella al Il Corriere dello Sport ha parlato della conduzione arbitrale di Mazzoleni a San Siro. “Mazzoleni non è stato imparziale, intervenga l’Aia” le sue parole, augurandosi anche che il caso venga preso in considerazione nel palazzo del calcio e che il fischietto riceva una giusta punizione