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Nardella: "Mazzoleni di parte. L'associazione arbitri deve intervenire"

Il Sindaco di Firenze Dario Nardella al Il Corriere dello Sport ha parlato della conduzione arbitrale di Mazzoleni a San Siro. “Mazzoleni non è stato imparziale, intervenga l’Aia” le sue parole, augur...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 settembre 2018 08:59
Nardella: "Mazzoleni di parte. L'associazione arbitri deve intervenire" -
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Il Sindaco di Firenze Dario Nardella al Il Corriere dello Sport ha parlato della conduzione arbitrale di Mazzoleni a San Siro. “Mazzoleni non è stato imparziale, intervenga l’Aia” le sue parole, augurandosi anche che il caso venga preso in considerazione nel palazzo del calcio e che il fischietto riceva una giusta punizione

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