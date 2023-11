PAGELLE FIORENTINA: BELTRAN IMBARAZZANTE, PARISI INGENUO. MILENKOVIC PERFETTO

Terracciano 7 Prima del gol subito è bravo in diverse occasione dove si fa sempre trovare nel punto giusto e para. Grandissima la parata su Jovic a tu per tu

Parisi 5 Macchia un grande primo tempo fatto di recuperi e incursioni con il fallo da rigore dove è ingenuo e poco furbo.

Milenkovic 7 Il primo tempo fa ribalzare tutte le azioni del Milan e i palloni che che gli sono nelle vicinanze. Ci mette sempre una pezza

Quarta 6 Una buona partita, ordinato, non rischia nulla. Ordinaria amministrazione

Biraghi 6 Si propone bene in fase offensiva con dei buoni scambi con Sottil, in fase difensiva lotta senza risparmiarsi

Arthur 6 Condiziona la sua partita il giallo dopo pochi minuti. Non gioca male ma si propone sempre e cerca di proporre gioco e recuperando anche diversi palloni

Duncan 5 Sbaglia tantissimo, ha sui piedi una buona opportunità, lasciato tutto solo in area di rigore ma svirgola. Il rigore del Milan nasce da un contrasto in cui arriva molle e lo perde. Tanti i palloni sbagliati

Bonaventura 6 Cerca di smistare bene tutti i palloni che ha a disposizione, sempre presente e intelligente

Sottil 6 Chi gioca nel suo ruolo deve essere prepotente e arrogante, calcisticamente parlando. Lui si limita al compitino, non rischia mai la giocata, non punta mai l’avversario nel primo tempo. Molto meglio la riprese dove è più grintoso

Nico Gonzalez 6 Ci prova ma non ci riesce, fa sempre un dribbling di troppo. Ha sui piedi una buona palla ma decide di tirare di prima (e male) invece di avanzare facendo qualche tocco in più. Ottimo l’assist per Beltran, va vicino al gol in un paio di occasione, prende il palo

Beltran 4 Sempre anticipato dai difensori del Milan, sempre in ritardo. Se Nzola avesse fatto questa partita, sarebbe stato massacrato. Si divora un gol clamoroso dove sbaglia lo stop e poi inciampa a tu per tu con il portiere

Maxime Lopez 6,5 Entra al posto di Arthur ed è subito molto coraggioso nel proporsi sempre con e senza palla. Sfiora il gol nel finale

Nzola 6 Entra in campo al minuto 70, pronti via si libera bene di Tomori e per poco non arriva sulla palla, si fa sentire di più la sua presenza in area.

Mandragora 5 Tira in testa a Maignan da due passi, gol incredibile mancato

