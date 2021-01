Belotti, sceneggiata vergognosa. Pezzella disastroso. Pareggio stretto

La serata era iniziata benissimo con un Brunello di Montalcino del 2007, le folate dei giocatori viola ed il palo del (solito) Vlahovic.



Man mano che il Brunello si esauriva, il Torino si organizzava ed alzava il suo baricentro, mettendo in difficoltà il centrocampo viola, e mentre la bottiglia si spegneva, calava il sipario su un primo tempo a fasi alterne.

Nel secondo tempo ormai, la partita stava assumendo un tono sterile, con le due squadre che non riuscivano a costruire una chiara azione da goal.

Nel frattempo Castrovilli si faceva espellere, è proprio in quel momento la Fiorentina si accendeva e faceva salire in cattedra la classe sopraffina di Bonaventura e Ribery, che con un uno-due micidiale che mandava in porta proprio il Francese il quale metteva a segno il suo primo goal stagionale.



Poi succedeva che il Sig. Belotti decideva di inventarsi uno svenimento, dimostrando la pochezza del classico antisportivo, tant’è che anche Ribery ormai in panchina, calciava una bottiglietta, indignato, dalla sceneggiata del granata.



Per me c’è solo onore per Milenkovic, giocatore maschio di altri tempi, e tanta pena per l’uomo Belotti, che conferma le voci oltre l’Italia che ci vuole un paese di commedianti e simulatori antisportivi.

Sono scene che non si dovrebbero mai vedere in un contesto sportivo, molto male Di Bello, che nell’occasione non va nemmeno a rivedere l’episodio al VAR.

Tocca comunque prenderci il meglio di questa serata sfortunata, i ragazzi alla fine sono stati bravi quantomeno a contenere il pareggio.

Dispiace per Pezzella, disastroso sul goal di Belotti. Un giocatore come lui non può perdere l’uomo così, a pochi minuti dalla fine e con la squadra in 8.In quei minuti serve la garra Argentina, non la morbidezza di un Peluche.



Voglio invece parlare dell’altro Argentino, quello buono, El Chino Quarta. Stasera è stato sontuoso, grande portatore di palla e sopratutto unico nella difesa viola ad indovinare sempre gli anticipi e leggere sempre prima le azioni avversarie. Questo ragazzo ci darà delle bellissime soddisfazioni.

Spero vivamente che i ragazzi contro l’Inter ripetano la prova di stasera dei primi 25’ ma soprattutto che la stessa intensità non si fermi ad un tempo, bisogna stare sul pezzo fino alla fine.

Avanti viola!

Francesco Pistola

LEGGI ANCHE :PAGELLE VIOLA: RIBERY, BONAVENTURA ED AMRABAT SUGLI SCUDI. MALE PEZZELLA. PUNTO D’ORO