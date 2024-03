Pedullà risponde alle provocazioni di Di Bello: “Noi ‘zitti e buoni’ in attesa del tuo prossimo disastro”

L’arbitro di Milan-Lazio, autore di una prestazione che acceso moltissime polemiche, Marco Di Bello, ha pubblicato un post su Instagram con un brano dei Maneskin, questo intitolato “Zitti e buoni”. Le motivazioni? Probabilmente per rispondere alle critiche ricevute in queste ore, a seguito degli episodi che si sono verificati durante match giocato a San Siro. Ma ecco che spunta un messaggio di risposta da parte di Alfredo Pedullà che, attraverso il suo account di “X“, scrive:

“#DiBello non contento dei disastri che ha combinato, ha pubblicato un post su #Instagram con un brano dei #Maneskin: “Zitti e buoni”. Noi zitti e buoni in attesa suo prossimo disastro, lui l’arbitro più scarso in circolazione che addirittura provoca sui social. In attesa del designatore #Rocchi che gli dedicherà “Anima mia” dei Cugini di Campagna”

