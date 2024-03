Lotito scatenato, vuole far rigiocare Lazio-Milan perché secondo lui manca un rigore su Castellanos

Al termine di Lazio-Milan il presidente biancoceleste Claudio Lotito aveva promesso azioni legali ai microfoni di Rai Sport: “Ci faremo valere nelle sedi preposte. Certi episodi si ripetono da diverso tempo. Vedremo di farci valere con altre istituzioni“. Secondo quanto scrive Il Corriere dello Sport, il senatore di Forza Italia sarebbe pronto a procedere passando per Coni, FIGC, Ministero dello Sport, Governo, interrogazioni parlamentari e addirittura per la magistratura, se riterrà di poterlo fare. Rimane l’ostacolo della clausola compromissoria, che potrebbe essere però aggirata presentando una denuncia contro ignoti. In che termini e contro chi si muoverà non è ancora chiaro, ma la notizia è che sia tutto in fase di studio. Secondo il quotidiano romano, Lotito si è confrontato con l’avvocato Gentile e ha provato addirittura a capire se ci fossero le condizioni per chiedere la ripetizione della sfida tra Lazio e Milan per errore tecnico sul rigore non fischiato a Castellanos. Requisiti che però non ci sarebbero.

