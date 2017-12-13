Nazione senza mezze misure: Fiorentina-Sampdoria è una di quelle partite che vale mezza stagione. Pioli...

Come riporta La Nazione, Fiorentina-Sampdoria è una di quelle partite che vale mezza stagione. Per la squadra di Pioli arriverà la prima sentenza della stagione, senza mezze misure: avanti in coppa op...

Come riporta La Nazione, Fiorentina-Sampdoria è una di quelle partite che vale mezza stagione. Per la squadra di Pioli arriverà la prima sentenza della stagione, senza mezze misure: avanti in coppa oppure addio alla competizione. Tutto questo aiuta dunque a capire meglio la scelta del tecnico viola, che cambierà qualche titolare senza però stravolgere l’intelaiatura della squadra. Da ieri sono in preallarme Gaspar, Hugo, Sanchez, Babacar e Gil Dias. Caso a parte, invece, per Dragowski.