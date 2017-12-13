Probabile formazione: tre giocatori in rampa di lancio. Tutte le possibilità per oggi contro la Sampdoria...
(…) Per quanto riguarda la formazione, mister Pioli qualcosa sicuramente cambierà rispetto alla formazione tipo. Perché qualcuno è un po’ stanco (Thereau e Laurini, per esempio), Maxi Olivera è squali...
(…) Per quanto riguarda la formazione, mister Pioli qualcosa sicuramente cambierà rispetto alla formazione tipo. Perché qualcuno è un po’ stanco (Thereau e Laurini, per esempio), Maxi Olivera è squalificato e altri si meritano una maglia da titolare, riporta questa mattina Il Corriere Fiorentino.
Come Babacar, punzecchiato dal tecnico («Mi aspetto qualcosa di più da lui, viste le sue potenzialità») e pronto a fare l’esordio dall’inizio in questa stagione. Possibile chance pure per Saponara («condizione in miglioramento»), a metà tra la trequarti e il centrocampo. La sorpresa maggiore potrebbe però riguardare il ruolo di portiere.
Perché dopo gli elogi pubblici («Dragowski ha grande personalità e talento») il polacco è pronto davvero a difendere dall’inizio la porta della Fiorentina. (…)