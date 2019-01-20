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FORM. UFFICIALE VIOLA: FUORI BENASSI, DAVANTI MURIEL-SIMEONE, IN REGIA...

Questa la formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro la Sampdoria in programma alle ore 15 allo stadio Franchi:Lafont, Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi, Veretout, Gerson, Edi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 gennaio 2019 13:37
FORM. UFFICIALE VIOLA: FUORI BENASSI, DAVANTI MURIEL-SIMEONE, IN REGIA... - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
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Questa la formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro la Sampdoria in programma alle ore 15 allo stadio Franchi:

Lafont, Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi, Veretout, Gerson, Edimilson, Chiesa, Muriel, Simeone

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