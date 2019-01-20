FORM. UFFICIALE VIOLA: FUORI BENASSI, DAVANTI MURIEL-SIMEONE, IN REGIA...
Questa la formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro la Sampdoria in programma alle ore 15 allo stadio Franchi:Lafont, Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi, Veretout, Gerson, Edi...
A cura di Redazione Labaroviola
20 gennaio 2019 13:37
Questa la formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro la Sampdoria in programma alle ore 15 allo stadio Franchi:
Lafont, Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi, Veretout, Gerson, Edimilson, Chiesa, Muriel, Simeone