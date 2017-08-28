Puggioni: "La Fiorentina ha avuto tante occasioni, fatto tante parate. Ci servivano i 3 punti"

Vittoria importante. Giocato con voglia e sacrificio, ci servivano i 3 punti" così il portiere della Sampdoria Puggioni

Uno dei grandi protagonisti della vittoria dell Sampdoria a Firenze è stato senza dubbio il portiere Christian Puggioni, che ha commentato così l'impresa dei blucerchiati nel post-partita di ieri: "È stata una prestazione importante, che ha permesso di invertire il trend negativo: non vincevamo a Firenze da 13 partite. Abbiamo giocato con voglia sacrificio e ad altissimo livello, tutti meritano un voto molto alto. Nonostante il 3-0 mancato e il subito immediatamente dopo, siamo rimasti compatti e siamo riusciti a tirare fuori le residue energie per conquistare i tre punti. Ci sono state tante occasioni per loro, ho fatto tante parate. Peccato per il gol, la palla è schizzata e ho cercato di tirarla fuori con la mano di richiamo. Le vittorie aiutano a maturare convinzione e a credere in quello che facciamo. Questo aiuta soprattutto chi conosce il mister da poco tempo, ad entrare nei meccanismi con più tranquillità".

Fonte: TuttoMercatoWeb