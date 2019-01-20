Tonelli: "Complimenti alla Fiorentina, hanno fatto una grande partita seppur in dieci per un'ora. Quando gioco qui.."

Queste le parole in zona mista di Lorenzo Tonelli, centrale della Samp, nel post partita di Fiorentina-Sampdoria: "Oggi nonostante non siamo riusciti a mettere in mostra il nostro gioco, gli episodi c...

Queste le parole in zona mista di Lorenzo Tonelli, centrale della Samp, nel post partita di Fiorentina-Sampdoria: "Oggi nonostante non siamo riusciti a mettere in mostra il nostro gioco, gli episodi ci erano andati a favore in certi momenti ed eravamo riusciti a portare la vittoria dalla nostra parte. Subire un gol al 93’ lascia sempre tanta amarezza, ma sento di fare i complimenti alla Fiorentina perché pur in inferiorità numerica ci ha tenuto testa: c’è tanto demerito nostro: non siamo riusciti ad esprimere il nostro calcio è la colpa maggiore. La classifica e l’Europa? La Fiorentina resta una nostra concorrente, era importante non perdere: qui a Firenze non è mai facile fare risultato ma potevamo sfruttare meglio l’opportunità del vantaggio. Quando vengo qui è sempre una sfida speciale per me”.

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