Montella intanto "gongola" sui social: "E ora divertiamoci Fiorentina.." (FOTO)
Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella, ha confessato tutta la sua soddisfazione per la prima vittoria in campionato. Di seguito è pubblicato il testo del post apparso sul proprio profilo insta...
A cura di Redazione Labaroviola
26 settembre 2019 14:15
Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella, ha confessato tutta la sua soddisfazione per la prima vittoria in campionato. Di seguito è pubblicato il testo del post apparso sul proprio profilo instagram: