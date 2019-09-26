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Montella intanto "gongola" sui social: "E ora divertiamoci Fiorentina.." (FOTO)

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella, ha confessato tutta la sua soddisfazione per la prima vittoria in campionato. Di seguito è pubblicato il testo del post apparso sul proprio profilo insta...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 settembre 2019 14:15
Montella intanto "gongola" sui social: "E ora divertiamoci Fiorentina.." (FOTO) -
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Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella, ha confessato tutta la sua soddisfazione per la prima vittoria in campionato. Di seguito è pubblicato il testo del post apparso sul proprio profilo instagram:

 

Montella intanto "gongola" sui social: "E ora divertiamoci Fiorentina.." (FOTO)

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