Moviola CorSport: “Partita complessa per Doveri. Mancano dei gialli. Su Castro non c’è rigore”

Nelle pagine del Corriere dello Sport troviamo la moviola di Bologna-Fiorentina: “Non pulita la partita di Doveri, anche abbastanza complessa. Gudmundsson su Casale,Holm su Gudmundsson, Ndour su Casale, tutti gialli mancati. In generale: parte senza fischia e ammonire, poi fa il contrario per cose minime. Certo, il fuck off di Ferguson urlato non bene: o Doveri (ex internazionale) non sa l’inglese, oppure il giallo…

Annullato il gol di Ndour: Dodo per Parisi, che poi fornirà il cross, è oltre la linea rossoblu, formata da Heggem (probabilmente lui l’ultimo), Holm e Casale. Non una giornata felice per l’assistente numero due, Fontemurato (in caso di dubbio, si deve restare giù, qui la posizione è ok per millimetri): annullato in campo il gol di Piccoli, ma al momento del passaggio di Dodo è il piede sinistro di Heggem che tiene in gioco l’attaccante, tutto quello che succede dopo (deviazione e non giocata) conta zero. Buono il gol di Mandragora: Casale (più di Miranda) tiene in gioco Gudmundsson sul passaggio di Fagioli, non c’è fallo di Mandragora su Pobega (qualcuno del Bologna chiedeva una spinta). Tiro di Parisi, Heggem braccio destro al corpo: non punibile. Comuzzo e Castro (che va giù) a contrasto, è il rossoblù che allarga la gamba sinistra. VAR: Gariglio 6,5. Facile, col SAOT.