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La partita dell'arbitro Doveri, non ha bisogno mai della Var e non sbaglia praticamente niente

L'arbitro Doveri e la sua partita perfetta nell'analisi della Gazzetta dello Sport. Giusti anche i quattro gialli dati

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 agosto 2017 10:42
La partita dell'arbitro Doveri, non ha bisogno mai della Var e non sbaglia praticamente niente - Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Controllo silente e veloce, come chiesto dal designatore Rizzoli, sul primo gol segnato da Caprari: in diretta c’era qualche dubbio di fuorigioco, spazzato via dal replay. Bravo di suo Doveri a indicare il dischetto per concedere un rigore alla Sampdoria senza aspettare l’aiuto della Var. Punito il netto tocco con la mano di Tomovic. Nell’ultima parte della gara cresce l’agonismo: l’arbitro tiene a bada gli animi con 4 cartellini gialli (tutti corretti).
La Gazzetta dello Sport

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