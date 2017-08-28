La partita dell'arbitro Doveri, non ha bisogno mai della Var e non sbaglia praticamente niente
L'arbitro Doveri e la sua partita perfetta nell'analisi della Gazzetta dello Sport. Giusti anche i quattro gialli dati
A cura di Redazione Labaroviola
28 agosto 2017 10:42
Controllo silente e veloce, come chiesto dal designatore Rizzoli, sul primo gol segnato da Caprari: in diretta c’era qualche dubbio di fuorigioco, spazzato via dal replay. Bravo di suo Doveri a indicare il dischetto per concedere un rigore alla Sampdoria senza aspettare l’aiuto della Var. Punito il netto tocco con la mano di Tomovic. Nell’ultima parte della gara cresce l’agonismo: l’arbitro tiene a bada gli animi con 4 cartellini gialli (tutti corretti).
La Gazzetta dello Sport