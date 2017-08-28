La Nazione, negli ultimi giorni di mercato si sogna un esterno. Si lavora per due cessioni

Corvino cercherà di piazzare Mati Fernandez e Rebic. Il sogno sarebbe anche un esterno d'attacco

IL MERCATO in entrata è chiuso, almeno ufficiosamente, scrive La Nazione in edicola stamani. Poi si sa che nelle ultime 24-36 ore le trattative possono offrire soluzioni e opportunità che nelle settimane precedenti sembravano impossibili da praticare. E la Fiorentina potrebbe cercare un esterno difensivo per la fascia destra e completare un organico profondamente rivoluzionato. In questo puzzle dovrebbe essere però collocata anche la partenza di Tomovic verso una destinazione gradita. I tempi dunque sono strettissimi. DOPO aver girato in prestito Schetino all’Esbjerg (operazione che prevede il diritto di riscatto da parte dei danesi) Corvino cercherà di piazzare Mati Fernandez e Rebic. Il primo è avviato verso un ritorno in Cile (anche se sono arrivate richieste dal Messico), il secondo piace in Premier (Huddersfield) e il trasferimento potrebbe concludersi sulla base di 4 milioni. Babacar ha ribadito la propria volontà di restare a Firenze, dichiarandosi pronto a giocarsi le proprie chances contro Simeone. RICHIESTE anche per il portiere Dragowski, che però Corvino vuole trattenere a Firenze come secondo alle spalle di Sportiello.