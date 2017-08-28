Una Fiorentina masochista viene aiutata e sostenuta da una curva che torna grande con i tamburi

Una Fiesole che ieri ha sempre fatto sentire il suo calore e sostegno alla squadra anche nei più neri della partita

Nella stagione della sofferenza la Fiorentina sfiora la condizione del puro masochismo, si fa ancora una volta male da sola (i due gol presi in tre minuti per errori individuali) e dopo l’uscita di Tomovic si trasforma nella versione assatanata di se stessa, meritando alla grande un pareggio che invece non arriva per mezzo centimetro, o anche meno. Tanti sbagli, tanto cuore, tanta rabbia. E zero punti in classifica, con la Samp costretta a barricarsi dopo aver dettato legge per un tempo. Nella stagione della sofferenza arrivano tanti applausi dalla curva, soprattutto nei momenti complicati e questo nei confronti della squadra se non altro è un cambio di marcia rispetto ai rancori del passato. I tamburi aiutano a creare il clima giusto, il caldo assatanato alla distanza non impedisce alla Fiorentina di cercare un recupero che dopo un tempo sembrava improbabile.

La Nazione