Coppa Italia, sarà Doveri l'arbitro di Fiorentina-Atalanta. Al Var Giacomelli.

Sono stati da poco resi noti dall’Aia i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei VAR e degli AVAR che dirigeranno le gare valide per le Semifinali

Sono stati da poco resi noti dall’Aia i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei VAR e degli AVAR che dirigeranno le gare valide per le Semifinali di andata della Coppa Italia 2018/19. La gara di mercoledì al Franchi tra Fiorentina ed Atalanta sarà diretta dal signor Daniele Doveri della sezione di Roma 1 mentre al Var ci sarà Giacomelli di Pistoia.