L’arbitro di Fiorentina-Juventus sarà Doveri: con lui una sola sconfitta in casa nel 2017 e 3 vittorie di fila

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.02.2025, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

L'arbitro di Fiorentina-Juventus sarà Doveri: con lui una sola sconfitta in casa nel 2017 e 3 vittorie di fila

Redazione

19 Novembre · 13:01

Aggiornamento: 19 Novembre 2025 · 13:02

doveri

Sarà Daniele Doveri ad arbitrare la delicatissima sfida tra Fiorentina e Juventus in programma sabato alle 18:00 allo stadio Franchi. Doveri è un arbitro che in qualche modo si è legata alla Fiorentina visto che è stato l’arbitro dello scorso Fiorentina-Inter partita in cui Bove accusò il malore. Rappresenta anche una sorta di amuleto per la Fiorentina: 30 partite e 17 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte. In casa con Doveri la Fiorentina ha perso solo una volta nel 2017 ed è reduce da 3 vittorie consecutive.

Doveri ha arbitrato 30 volte anche la Juventus ed ha un bilancio leggermente diverso: 15 vittorie, 8 pareggi e 7 sconfitte. Ha arbitrato 2 volte anche Fiorentina-Juventus. 1 vittoria bianconera allo stadium e 1 pareggio. Manca solo la vittoria della Fiorentina per mettere tutti i precedenti in parità, vedremo se arriva domenica

