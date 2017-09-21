La moviola di Juventus - Fiorentina, Doveri stava per fare un pasticcio, lo salva la Var

Giusto il rosso a Badelj, sul gol se ci fosse stato il tocco di Higuain ci sarebbe stato fuorigioco di Mandzukic. La moviola

Nel primo tempo ci sarebbe stato un rigore su Gonzalo Higuain, placcato da Laurini, ma l’argentino parte in fuorigioco e dunque giusto non assegnare il penalty. Sul gol di Mandzukic, Higuain non sembra toccare il pallone: sarebbe stato fuorigioco del compagno. Giusta anche la retromarcia di Doveri che aveva assegnato il rigore alla Juve per un fallo di Badelj su Matuidi, salvo poi correggersi: il fallo è fuori area e ci sta anche il secondo giallo per il centrocampista viola.

Corriere dello Sport