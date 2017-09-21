La moviola di Juventus - Fiorentina, Doveri stava per fare un pasticcio, lo salva la Var
Giusto il rosso a Badelj, sul gol se ci fosse stato il tocco di Higuain ci sarebbe stato fuorigioco di Mandzukic. La moviola
A cura di Redazione Labaroviola
21 settembre 2017 11:32
Nel primo tempo ci sarebbe stato un rigore su Gonzalo Higuain, placcato da Laurini, ma l’argentino parte in fuorigioco e dunque giusto non assegnare il penalty. Sul gol di Mandzukic, Higuain non sembra toccare il pallone: sarebbe stato fuorigioco del compagno. Giusta anche la retromarcia di Doveri che aveva assegnato il rigore alla Juve per un fallo di Badelj su Matuidi, salvo poi correggersi: il fallo è fuori area e ci sta anche il secondo giallo per il centrocampista viola.
Corriere dello Sport