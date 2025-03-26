Doveri amuleto viola: precedenti incoraggianti, la Fiorentina con lui non perde da sei anni

i viola si preparano ad affrontare l'Atalanta con la speranza di proseguire la loro serie positiva sotto la direzione dell'arbitro romano

La sfida tra Fiorentina e Atalanta, in programma domenica prossima alle ore 15, sarà arbitrata da Daniele Doveri, appartenente alla sezione di Roma 1. Un match importante per i viola diretto da un arbitro, con il quale i precedenti sono decisamente favorevoli.

Il bilancio delle partite dirette da Doveri con la Fiorentina è di 24 match, con un computo totale decisamente positivo per i viola: 14 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte. In particolare, il record in casa con lui è nettamente favorevole, con 11 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta, quella contro la Sampdoria (1-2) del 27 agosto 2017.

Quest’anno, l’arbitro romano ha già incrociato la Fiorentina in un’occasione speciale, quella del match interno con l'Inter del 1 dicembre 2024, che fu sospeso a causa del malore occorso al centrocampista Bove. Doveri fu presente anche per la ripresa del match, che si concluse con una vittoria per i viola per 3-0. La Fiorentina, con lui, è attualmente imbattuta da ben sette partite, con l’ultima sconfitta che risale a Cagliari-Fiorentina 2-1 del 15 marzo 2019.

Doveri ha diretto in totale due match tra Fiorentina e Atalanta. Il primo risale al 29 aprile 2012, quando a Bergamo i nerazzurri si imposero per 2-0. L’ultimo precedente invece, risale al 21 febbraio 2022, quando la Fiorentina sconfisse l'Atalanta per 1-0 al Franchi, in una partita molto combattuta decisa da un gol di Piatek.