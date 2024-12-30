Doveri su Bove: "Quella notte non ho dormito. È tornato il sorriso solo quando ho saputo che era fuori pericolo"

Ospite al Lemon Bowl, torneo giovanile tennistico, l'arbitro Daniele Doveri ha parlato del malore accusato da Edoardo Bove durante Fiorentina-Inter dello scorso 1° dicembre in cui era il direttore di...

Ospite al Lemon Bowl, torneo giovanile tennistico, l'arbitro Daniele Doveri ha parlato del malore accusato da Edoardo Bove durante Fiorentina-Inter dello scorso 1° dicembre in cui era il direttore di gara.

"È un'esperienza umana che non voglio più ripetere, ho temuto il peggio per il ragazzo. Il giorno dopo, sapendolo fuori pericolo, mi è tornato il sorriso. La notte prima non ho dormito", le sue dichiarazioni. Lo riporta laroma24.it

LE PAROLE DI STEFANO IMPALLOMENI

https://www.labaroviola.com/impallomeni-fiorentina-di-un-mese-fa-avrebbe-vinto-con-la-juve-palladino-risolva-il-caso-gudmundsson/282777/