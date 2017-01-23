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Coppa Italia, ci sarà Doveri ad arbitrare contro il Napoli. Per lui due precedenti...

Daniele Doveri sarà l'arbitrò di Napoli-Fiorentina. Per lui ci sono già un paio di precedenti in Coppa Italia..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 gennaio 2017 13:11
Coppa Italia, ci sarà Doveri ad arbitrare contro il Napoli. Per lui due precedenti... -
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E' da poco uscita la designazione per i quarti di finale di Coppa Italia che si giocheranno domani contro il Napoli. Ad arbitrare la partita ci sarà Daniele Doveri

Doveri ha già avuto a che fare con la Fiorentina in Coppa Italia, una volta da arbitro e una da quarto uomo. Nella stagione 2011-2012, il classe '77 arbitrò Fiorentina-Empoli 2-1, partita decisa dalle reti di Alessio Cerci. Due anni più tardi fu designato per la finale dell'Olimpico conclusa con la sconfitta dei viola.

L'ultima volta che ha arbitrato la Fiorentina risale al 17-1-2016 in un Milan-Fiorentina, conclusa 2-0 per i padroni di casa. In quell'occasione, a segno andarono Bacca e Boateng

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