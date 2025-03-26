Sarà Doveri ad arbitrare la sfida tra Fiorentina e Atalanta, al Var ci saranno Marini e Fabbri

Sono uscite le designazioni arbitrali per la 30esima giornata di Serie A, giornata in cui la Fiorentina affronterà l'Atalanta di Gasperini in quella che sarà una partita importante per la corsa ad un...

Sono uscite le designazioni arbitrali per la 30esima giornata di Serie A, giornata in cui la Fiorentina affronterà l'Atalanta di Gasperini in quella che sarà una partita importante per la corsa ad un piazzamento europeo per gli uomini di Palladino. Il designatore arbitrale Rocchi ha scelto Doveri per questo delicato incrocio, al Var ci sarà Marini con Fabbri come assistente. Gli assistenti saranno Baccini e Perrotti mentre il quarto uomo sarà Zufferli. Sono dunque queste le scelte di Rocchi:

DOVERI

BACCINI – PERROTTI

IV: ZUFFERLI

VAR: MARINI

AVAR: FABBRI