Bologna-Fiorentina sarà arbitrata da Doveri: i viola con lui non perdono in Serie A dal 2019

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.02.2025, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Redazione

16 Gennaio · 12:57

Aggiornamento: 16 Gennaio 2026 · 12:57

ACF Fiorentinadoveri

Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha comunicato le sue scelte per la prossima giornata di Serie A. Ad arbitrare la sfida tra Bologna e Fiorentina ci sarà Doveri aiutato dalla coppia VAR Garriglio-Maresca. I precedenti sorridono alla Fiorentina che con Doveri hanno giocato 31 partite: ben 17 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte. Le ultime due sconfitte sono arrivate in Coppa Italia contro Inter e Juventus. La più recente è del 2022. Ma in Serie A i viola non perdono con lui dal 15 Marzo 2019, quando perse 2-1 a Cagliari. Oltre ai risultati è un arbitro legato alla Fiorentina soprattutto per la vicenda di Bove. Fu lui infatti ad arbitrare Fiorentina-Inter in cui il giovane calciatore accusò il malore

