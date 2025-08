Doveri sul VAR: “E’ il nostro angelo custode. L’announcement? Vedremo che effetto avrà sul pubblico”

Il direttore di gara di Daniele Doveri ha parlato alla Gazzetta dello Sport del suo passato, facendo un punto anche sul presente: “Quando in Eccellenza presi uno schiaffo. Nei campi di provincia dovrebbe prevalere lo spirito sportivo. E invece a volte il prato sembra una zona franca, uno sfogatoio, come se uno dovesse dare proprio lì il peggio di sé. Ho visto un quindicenne aggredito da un settantenne massaggiatore: per un calcio d’angolo. Gli ha tirato la borraccia contro il petto. Giorni di prognosi. Sono convinto che l’iter legislativo che equipara gli arbitri ai pubblici ufficiali sia corretto? Certo, e per questo ringrazio chi si è battuto per tutto ciò, da Zappi a tutte le componenti”.

“È un risultato di grande civiltà a tutela dei ragazzi che sognano di fare il mestiere che faccio io. Riprendendo il discorso di prima: io sono convinto che quel signore che ha aggredito l’arbitro fuori da lì, dal campo, sia un nonno fantastico. Che coccola i suoi nipoti. E allora perché dentro un campo succedono queste cose? Bisognerebbe smetterla”.

“VAR angelo custode? Assolutamente sì. Perché ci fa andare tutti a casa più sereni. Quello che più conta è sapere, alla fine della gara, che il risultato finale sia rispondente a quel che si è visto e alle decisioni prese in campo. E il VAR, in questo, ha aiutato enormemente. L’announcement? La curiosità più grande sarà vedere che effetto farà sul pubblico: sarà rasserenante o no?”. Lo riporta TMW