Doveri arbitrerà il prosieguo di Fiorentina-Inter di questo giovedì. Al VAR c'è Mazzoleni
Il continuo di Fiorentina-Inter verrà arbitrato da Doveri. La partita era stata interrotta al 17esimo minuto per il malore occorso a Bove
A cura di Redazione Labaroviola
03 febbraio 2025 13:09
Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno il prosieguo di Fiorentina-Inter, gara di recupero valida per la 14ª giornata del Campionato di Serie A 2024/25.
FIORENTINA – INTER - Giovedì 3/02 h. 20.45
DOVERI
COSTANZO – ROSSI M.
IV: FOURNEAU
VAR: MAZZOLENI
AVAR: PAGANESSI
Lo riporta TMW.
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