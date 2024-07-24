Clamoroso alle Olimpiadi, Argentina e Marocco tornano in campo dopo 2 ore: il gol era in fuorigioco

Un episodio mai successo nella storia del calcio: i giocatori sono tornati in campo 2 ore dopo la sospensione della partita. Il gol del pareggio dell'Argentina non era stato convalidato perchè in fuorigioco ed ora si giocheranno i restanti minuti

Un episodio clamoroso, che mai si era visto prima. Alle Olimpiadi l'Argentina sigla il 2-2, scatenando l'ira dei tifosi del Marocco. L'arbitro decide di sospendere la partita dopo che i supporters marocchini hanno lanciato innumerevoli bicchieri contro Medina, l'autore del gol, e hanno acceso fumogeni sugli spalti, in più hanno lanciato un petardo che miracolosamente non ha ferito un calciatore argentino e quasi 30 persone hanno invaso il campo da gioco.

Tuttavia quel gol è stato annullato per fuorigioco. Ma non immediatamente, visto che l'arbitro aveva sospeso il match e i calciatori erano rientrati negli spogliatoi. Quasi due ore dopo, la FIFA, la Federcalcio francese e il CIO hanno deciso di rivedere il punteggio di 2-2 (Amione era in fuorigioco) e di giocare altri tre minuti. Una storia imbarazzante, che può concludersi con una sconfitta per la Nazionale argentina. In questi minuti i calciatori sono tornati in campo per il riscaldamento. Dalle immagini ufficiali il gol è da annullare, l'arbitro ha revisionato l'azione al monitor e così è: rete annullata. E per questo il match proseguirà per altri tre minuti. Lo riporta TMW.

PARTITA SOSPESA PER INVASIONE E LANCIO DI OGGETTI: BELTRAN SFIORATO DA UN PETARDO

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