I tifosi del Marocco lanciano petardi sui giocatori dell'Argentina, Beltran sfiorato. Il video

Non un esordio positivo per Beltran e compagni alle Olimpiadi ma a prendersi la scena sono gli episodi che hanno visto protagonisti, negativamente, i tifosi del Marocco

E' successo di tutto nel match tra Argentina e Marocco alle Olimpiadi di Parigi 2024. L'Albiceleste di Beltran e compagni si è trovata sotto di due gol fino al 68' quando Giuliano Simeone ha accorciato le distanze siglando l'1-2 ma il rocambolesco pareggio è arrivato addirittura al 106' minuto dopo il lunghissimo recupero concesso dall'arbitro. Il gol del definitivo 2-2 siglato da Medina ha scatenato la rabbia dei tifosi marocchini che di risposta hanno invaso il terreno di gioco e iniziato a lanciare petardi dalla tribuna sui giocatori dell'Argentina che stavano uscendo dal campo. Tra questi c'era anche l'attaccante della Fiorentina, Lucas Beltran, che è stato sfiorato proprio da un petardo che è scoppiato in campo dopo pochi secondi; di seguito il video pubblicato da Marca sull'episodio accaduto all'interno dell'impianto di Saint-Etienne:

LA FIORENTINA VUOLE CASADEI MA OCCHIO ALLA CONCORRENZA PER IL TALENTO ITALIANO

https://www.labaroviola.com/tmw-inserimento-del-torino-per-casadei-la-fiorentina-resta-in-vantaggio-per-il-centrocampista/261827/