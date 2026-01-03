Scontro Gasperini-Palladino: vola un “buffone” indirizzato all’ex tecnico della Fiorentina

Il finale di Atalanta-Roma è stato segnato da un clima incandescente e da polemiche senza fine, che hanno coinvolto direttamente anche le due panchine. A far esplodere la tensione nel finale è stato un fischio dell’arbitro Fabbri per un contatto tra Krstovic e Mancini, decisione che ha scatenato le proteste veementi di Palladino.

La reazione di Gasperini non si è fatta attendere: l’allenatore, ex simbolo della Dea, si è rivolto con rabbia verso il suo ex allievo e nel parapiglia generale si è udito distintamente un “buffone” indirizzato al tecnico dell’Atalanta, episodio riportato dal bordocampista Sky e che ha acceso ulteriormente animi già molto tesi. Nervosismo palpabile anche dopo il triplice fischio, con Gasperini impegnato in proteste nei confronti dell’arbitro.

Il tecnico della Roma ha poi salutato rapidamente la propria curva, concedendo solo un accenno di saluto alla Curva atalantina, che nel corso del primo tempo gli aveva reso omaggio con un tributo sentito ma anche con uno striscione dal messaggio chiaro e pungente: “Una bella storia si giudica anche dal finale… Peccato”. Un ritorno a casa amaro per il Gasp.