Gasperini prende 4 gol in casa e dà la colpa all’arbitro: “Una vergogna, hanno falsato la partita”

Gian Piero Gasperini ha parlato a Dazn dopo la sconfitta per 1-4 in casa contro la Roma, queste le parole dell’allenatore dell’Atalanta riportata da Tutto Atalanta:

Come si legge questa gara?

“La Roma ci ha chiuso bene, abbiamo commesso degli errori ma abbiamo fatto cose buone. Abbiamo preso l’ennesimo gol a freddo, 4-5 rimpalli… Sono gol che ti mettono in difficoltà. Nell’arco del match, ci siamo ripresi, abbiamo accorciato le distanze, poi nella ripresa stavamo giocando a una porta, poi quell’episodio del gol annullato ha cambiato tutto, mi aspetto una spiegazione. Se Palomino l’ha toccata è fuorigioco, ma le immagini mi sembra dicano altro… Questa è un’autorete di Cristante, Palomino dice che non l’ha toccata, ragazzi ma scherziamo? Ci facciano vedere che la tocca e nessuno parli, come si fa interpretare diversamente, l’arbitro ci ha detto che l’ha deviata Palomino, eravamo pronti a iniziare da 2-2 a 20’ dalla fine, magari perdiamo lo stesso però è un’altra partita con un’Atalanta in grande condizione. Altrimenti è una follia, fateci vedere le immagini, l’arbitro ha dato gol. È stato segnalato il gol di Palomino e poi fuorigioco, non so che dire, per l’ennesima volta cambiamo regolamento”.

È mancata un po’ di qualità?

“Sì, abbiamo fatto degli errori tecnici, abbiamo sbagliato qualche appoggio, qualche tiro e anche per merito della Roma per come si è difesa. Nella ripresa, detto questo, abbiamo raggiunto il pareggio ed è inutile girarla troppo. Questa roba qui va spiegata, senza nulla togliere alla Roma. Ci hanno dato una spiegazione che non esiste, questa roba qui toglie credibilità, questa non c’entra niente. Non è che le immagini le cambi, dove la prende la palla Palomino, non lo tocca nemmeno, ma di che parliamo? Stiamo stravolgendo il regolamento, perché gli arbitri non parlano? Tanto la partita è andata, ne va della credibilità del calcio. Ragazzi non vi arrampicate sugli specchi, deve venire un giudice ufficiale e deve essere così sempre, questa qui è una roba che non sta in piedi. Altrimenti siamo sempre lì al giochino, se questo è fuorigioco ed è così per regolamento dalle prossime volte”.

