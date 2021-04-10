Lega Serie A, convocazione per discutere dei diritti audiovisivi e realizzazione centro VAR

Il 13 aprile alle ore 17:00, riunione dell'Assemblea Professionisti di Serie A. Comunicato sul sito ufficiale

Sul sito della Lega Serie A, è stata annunciata la convocazione d’urgenza dell’Assemblea della Lega Nazionale Professionisti Serie A in data 13 aprile 2021 alle ore 17:00. Tra gli ordini del giorno della suddetta, saranno discussi anche gli accordi con El Towers Spa per “attività e servizi in esecuzione dei contratti di licenza dei diritti audiovisivi” e per “realizzazione del Centro VAR"

DE ROSSI È ANCORA IN OSPEDALE PER IL CORONAVIRUS, MA LE SUE CONDIZIONI ADESSO SONO BUONE

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