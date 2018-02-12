Mauro: "La Fiorentina? E' rimbalzata sulla Juve. Buffon-Sportiello, che differenza tra portieri..."
Massimo Mauro è tornato a parlare di Fiorentina-Juve sulle pagine di Repubblica.it: " La Juve è la solita corazzata, tanto che una Fiorentina tosta e cattiva gli è di fatto rimbalzata addosso. Una con...
A cura di Redazione Labaroviola
12 febbraio 2018 17:53
Massimo Mauro è tornato a parlare di Fiorentina-Juve sulle pagine di Repubblica.it: " La Juve è la solita corazzata, tanto che una Fiorentina tosta e cattiva gli è di fatto rimbalzata addosso. Una considerazione sui portieri: Buffon fa una grandissima parata con il piede, rischiando con la consueta personalità di giocare tre metri fuori dalla porta. Sportiello invece sulla punizione di Bernardeschi sbaglia completamente il movimento. La differenza tra una squadra grande e una media è anche questa".