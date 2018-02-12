Mauro: "La Fiorentina? E' rimbalzata sulla Juve. Buffon-Sportiello, che differenza tra portieri..."

Massimo Mauro è tornato a parlare di Fiorentina-Juve sulle pagine di Repubblica.it: " La Juve è la solita corazzata, tanto che una Fiorentina tosta e cattiva gli è di fatto rimbalzata addosso. Una con...

A cura di Redazione Labaroviola 12 febbraio 2018 17:53

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