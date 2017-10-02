Massimo Mauro: "Ridicolo annullare il gol alla Juve." Allegri: "Col var le partite a marzo dureranno quattro ore"
Il commentatore trova ridicolo il gol annullato ieri ai bianconeri. Anche Allegri si dice sfavorevole al var
"E' una cosa ridicola. Era passato più di un minuto, doveva dare il gol e poi dopo espellere il giocatore se colpevole. Ridicolizza il calcio, poi il risultato è giusto quello che volete. A questo punto la Juve deve mettere un osservatore a tutte le gare e capire cosa succede prima dei gol. Questa cosa per me è la rovina del calcio." ha dichiarato Mauro." ha dichiarato Mauro dopo Atalanta-Juventus.
Allegri ha contestato molto lo strumento tecnologico: "Se vogliamo far diventare il calcio uno sport che non è piú sport, usiamo la VAR anche sugli episodi soggettivi. A marzo, se facciamo cosi, le partite dureranno 4 ore. Il fatto è che la VAR andrebbe usata solo negli episodi oggettivi: se un fallo è dentro o fuori area, se era fuorigioco e cose simili. Per il bene del calcio, bisogna pensarci."