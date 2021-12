“Perchè Scamacca? A me piace anche più di Vlahovic – ha detto Massimo Mauro a La Gazzetta dello Sport -. Mi dà l’idea che in futuro sarà in grado di costruirsi un tiro da solo, magari con un dribbling, mentre Vlahovic avrà sempre bisogno della squadra”.

