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Commisso, sarà stasera alla Rinascente insieme a Giancarlo Antognoni ed Ilaria Mauro

Si terrà giovedì 31 ottobre alle 18.30 alla Rinascente in piazza della Repubblica a Firenze l’evento “Sportweek Talk, lo sport visto dai protagonisti” che La Gazzetta dello Sport organizza. Interverra...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 ottobre 2019 11:16
Commisso, sarà stasera alla Rinascente insieme a Giancarlo Antognoni ed Ilaria Mauro - Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Si terrà giovedì 31 ottobre alle 18.30 alla Rinascente in piazza della Repubblica a Firenze l’evento “Sportweek Talk, lo sport visto dai protagonisti” che La Gazzetta dello Sport organizza. Interverranno: Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, storica bandiera e dirigente viola, e Ilaria Mauro, attaccante della Fiorentina Women’s. Per i tifosi l’ingresso è libero.

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