Commisso, sarà stasera alla Rinascente insieme a Giancarlo Antognoni ed Ilaria Mauro

Si terrà giovedì 31 ottobre alle 18.30 alla Rinascente in piazza della Repubblica a Firenze l’evento “Sportweek Talk, lo sport visto dai protagonisti” che La Gazzetta dello Sport organizza. Interverra...

Si terrà giovedì 31 ottobre alle 18.30 alla Rinascente in piazza della Repubblica a Firenze l’evento “Sportweek Talk, lo sport visto dai protagonisti” che La Gazzetta dello Sport organizza. Interverranno: Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, storica bandiera e dirigente viola, e Ilaria Mauro, attaccante della Fiorentina Women’s. Per i tifosi l’ingresso è libero.