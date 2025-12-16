16 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 15:49

Sentite Mauro: "Richiamerei subito Pioli perché è l'unico che può ribaltare la situazione viola"

News

Sentite Mauro: “Richiamerei subito Pioli perché è l’unico che può ribaltare la situazione viola”

Mirko Carmignani

16 Dicembre · 13:49

Aggiornamento: 16 Dicembre 2025 · 13:49

#Fiorentina #Mauro #Pioli #Vanoli

di

L'ex giocatore bianconero ha consigliato alla Fiorentina di riprendere Stefano Pioli alla guida dei viola quanto prima

A La Repubblica è intervenuto l’ex giocatore ed opinionista Massimo Mauro per commentare quanto succede in casa viola: “I tifosi sbagliano a stressare l’ambiente perché si peggiorano solo le cose e mi meraviglio che non venga capito perché non ha senso contestare. Sono anche sfortunati e bisogna dirlo visto che Kean non segna manco con le mani prima vedeva la palla e segnava, mentre De Gea fa delle prove imbarazzanti e non ne prende una.”

Sull’allenatore: “Bravissimo allenatore Vanoli, ma lo esonererei e richiamerei Pioli perchè è l’unico che può ribaltare la situazione anche con l’aiuto dei giocatori ovviamente. Anche per loro non è semplice giocare in un posto dove insultano le mogli come con Dodò.” 

