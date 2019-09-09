Mauro: "Mi aspetto un Franchi pieno contro l'Arsenal. Commisso vuole aiutarci. Per il campionato..."

Queste le parole rilasciate al Corriere Fiorentino dall'attaccante della Fiorentina Women's Ilaria Mauro: "Commisso ha bisogno di tempo ma vuole aiutarci. Vuole realizzare un centro sportivo sia per i...

Queste le parole rilasciate al Corriere Fiorentino dall'attaccante della Fiorentina Women's Ilaria Mauro: "Commisso ha bisogno di tempo ma vuole aiutarci. Vuole realizzare un centro sportivo sia per i ragazzi che per noi ragazze e questa è una grandissima cosa. Per il campionato ci siamo noi, la Juventus, la Roma, il Milan e l'Inter ma attenzione alle sorprese. Con l'Arsenal in Champions? Eh.. una partita molto soft (ride, ndr). Sicuramente è una delle squadre più forti d'Europa ma noi ce la metteremo tutta e speriamo che i tifosi ci diano una mano, mi aspetto un Franchi pieno".