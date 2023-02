Sentite Mauro: “Gol annullato a Vlahovic? Una vergogna, questo fuorigioco uccide la passione”

Massimo Mauro ai microfoni di Sportmediaset ha così commentato il gol annullato a Vlahovic per fuorigioco: “Questo fuorigioco uccide la passione. Quella era un’azione meravigliosa della Juventus, ma dov’è il fuorigioco? Non è influente. Fischiare una cosa del genere è una vergogna. Siamo persone che ragionano e pensano. Possiamo decidere da soli cosa fare o non fare”.

