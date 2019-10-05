Per la riabilitazione alla caviglia Batigol ha scelto Firenze

Questo è quanto riporta il Corriere Fiorentino su Gabriel Omar Batistuta. Batigol si è operato alla caviglia qualche settimana fa in Svizzera e secondo quanto scrive il quotidiano farà riabilitazione...

Questo è quanto riporta il Corriere Fiorentino su Gabriel Omar Batistuta. Batigol si è operato alla caviglia qualche settimana fa in Svizzera e secondo quanto scrive il quotidiano farà riabilitazione a Firenze. Adesso per lui è iniziato il periodo più lungo e faticoso, ovvero quello della riabilitazione. Da poco più di una settimana infatti è arrivato in città insieme a sua moglie, si sta sottoponendo a intense sedute di riabilitazione presso l'Istituto Prosperius. Qui il Re Leone ha incontrato alcune ragazze della Fiorentina Women's che stanno facendo terapie mirate in caso di infortuni o potenziamento. In particolare avrebbe chiacchierato con Ilaria Mauro, la promessa fatta dall'ex 9 viola è quella di andare a vedere la squadra femminile al Bozzi.