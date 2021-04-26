Mauro sfotte la Juve: "Scuse per la brutta prestazione con la Fiorentina? A Firenze faceva caldo"

Massimo Mauro critica la Juventus per la gara con la Fiorentina

L'ex Juve Massimo Mauro, a Radio 24 ha preso in giro la squadra bianconera per la brutta prestazione di ieri a Firenze:

"Se proprio vogliamo trovare una scusa per la Juve, si può dire che faceva molto caldo a Firenze. Se continua a giocare così non arriva in Champions League, è una squadra in difficoltà. Quello più lucido è Pirlo. Nel secondo tempo la squadra è migliorata”.

GAZZETTA, VLAHOVIC POTREBBE RINNOVARE, MA SOLO PER UN ALTRO ANNO. CESSIONE RINVIATA AL 2022?

https://www.labaroviola.com/gazzetta-vlahovic-potrebbe-rinnovare-ma-solo-per-un-altro-anno-cessione-rinviata-al-2022/138271/