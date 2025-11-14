Sentite Mauro: “Vendere Kean e Fagioli non è stato furbo per la Juventus vista la squadra di adesso”

Il noto opinionista Massimo Mauro ha parlato alla Gazzetta Dello Sport in un’intervista in cui ha parlato anche della cessione di Kean e Fagioli alla Fiorentina:

“La Juventus non è più un riferimento per i giocatori forti italiani e deve tornare a esserlo: c’è un grandissimo settore giovanile che però ha perso i giocatori quando sono diventati bravi. Marchisio, per esempio, ha giocato una vita alla Juventus. Fagioli, Kean, Rovella… A vedere la squadra di adesso, non è stato molto furbo mandarli via. La Juventus ne ha troppo pochi, deve tornare a costruirli o trovarli, ma non è così semplice. Comolli, Chiellini e gli altri hanno un compito difficilissimo”.