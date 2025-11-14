14 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 14:08

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
News

Sentite Mauro: “Vendere Kean e Fagioli non è stato furbo per la Juventus vista la squadra di adesso”

Redazione

14 Novembre · 12:31

Il noto opinionista Massimo Mauro ha parlato alla Gazzetta Dello Sport in un’intervista in cui ha parlato anche della cessione di Kean e Fagioli alla Fiorentina:

“La Juventus non è più un riferimento per i giocatori forti italiani e deve tornare a esserlo: c’è un grandissimo settore giovanile che però ha perso i giocatori quando sono diventati bravi. Marchisio, per esempio, ha giocato una vita alla Juventus. Fagioli, Kean, Rovella… A vedere la squadra di adesso, non è stato molto furbo mandarli via. La Juventus ne ha troppo pochi, deve tornare a costruirli o trovarli, ma non è così semplice. Comolli, Chiellini e gli altri hanno un compito difficilissimo”.

