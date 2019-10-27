Cristiana Girelli: "Battuta la nostra rivale storica, nel finale la testa ha fatto la differenza"

Le parole della bomber dalla Juventus Femminile dopo la supercoppa vinta contro la Fiorentina.

Cristiana Girelli, attaccante della Juventus Women, ha commentato a Sky Sport il match vinto in Supercoppa contro la Fiorentina Women’s: “Oggi era importante fare tutti il proprio dovere, in una finale la testa fa la differenza, ci voleva qualcosa in più da parte delle più esperte. La Fiorentina ha avuto le sue occasioni per pareggiare, poi si sono sbilanciate e abbiamo trovato il 2-0 con Staskova in contropiede. La Fiorentina è la nostra rivale storica e lo sarà ancora per molto”.

Fonte: Tuttomercatoweb