La Fiorentina Women's batte il Ravenna 5-0 e vola ai quarti di Coppa Italia

La Fiorentina Women's ha vinto 5-0 contro il Ravenna negli ottavi di Coppa Italia. Bonetti ha aperto le marcature nel primo tempo poi è arrivato anche il gol di Mascarello. Nella ripresa in rete anche...

A cura di Redazione Labaroviola 11 dicembre 2019 18:21

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