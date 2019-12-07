Alle 12 Fiorentina Women's in campo. Vincere il derby con l'Empoli per continuare a sognare

La Fiorentina ha fallito l'aggancio alla Juventus proprio nel ko dello scontro diretto della scorsa settimana ma le viola sono pronte a tornare in campo e a credere nello scudetto fino all'ultimo. Le...

La Fiorentina ha fallito l'aggancio alla Juventus proprio nel ko dello scontro diretto della scorsa settimana ma le viola sono pronte a tornare in campo e a credere nello scudetto fino all'ultimo. Le sfide che mancano sono 14, il distacco dei 6 punti è importante. Fondamentale è vincere il derby di oggi alle 12 con l'Empoli Ladies il quale si preannuncia come un match insidioso per le viola visto il valore dell'avversario. Questo è quanto riporta oggi La Nazione.