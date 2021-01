Queste le formazioni iniziali della sfida di andata dei quarti di Coppa Italia delle Fiorentina Femminile contro l’Inter:



INTER FC: Gilardi, Baresi (C), Bartonova, Brustia, Alborghetti, Simonetti, Catelli, Moller, Rincon, Debever, Tarenzi. A disposizione: Aprile, Marinelli, Merlo, Pandini, Marchitelli, Pavan, Gallazzi, Passeri, Vergani. All.Attilio Sorbi.

ACF FIORENTINA: Schroffenegger, Quinn, Tortelli, Cordia, Thogersen, Middag, Adami (C), Vigilucci, Baldi, Kim, Sabatino. A disposizione: Ohrstrom, Monnecchi, Clelland, Pastifieri, Santini, Zanoli, Bartolini, Papi, Mani. All. Antonio Cincotta

Al 9′ ci prova da fuori la Fiorentina ma tira alto sopra la traversa Vigilucci. Al 11′ scontro in area di rigore tra Vigilucci e il portiere Gerardi dell’Inter. Ma si rialzano entrambe. Al 12′ Rincon dell’Inter tira alto sopra la traversa. Al 18′ la Fiorentina prova a ripartire con il bomber Sabatino. Tiro del difensore viola Cordia che si perde sul fondo. Al 19′ Adami non riesce a concretizzare meglio un occasione da gol. Al 21′ fallo di Middag su Alborghetti. Al 25′ Baldi guadagna un calcio d’angolo per la Fiorentina. Sabatino prova a fare gol con un colpo di tacco ma non ci riesce. Al 26′ vantaggio dell’Inter del difensore Bartonova che spedisce la palla in rete grazie ad un tiro che finisce sotto l’incrocio dei pali. Nulla da fare per la portiera della Fiorentina. Al 29′ Moller sbaglia una grossa occasione da gol. Tutta sola davanti a Schroffenegger si porta il pallone troppo avanti e la portiera viola la anticipa meravigliosamente. Al 35′ la portiera viola tiene in partita la Fiorentina Femminile con due bellissime parate. Al 40′ l’inter falllisce un altro gol con un colpo di testa dell’attaccante Tarenzi. Altra azione dell’Inter al 42′ con Moller che porta l’inter sul 2-0. Al 45′ l’arbitro assegna tre minuti di recupero. Il primo tempo finisce 2-o per le nerazzurre.

Di Chiara Cianferoni